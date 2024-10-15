Канье Уэст признался, что хочет переспать с тещей

Американский музыкант Канье Уэст сделал шокирующее признание, что хочет заняться сексом с матерью своей жены Бьянки Цензори. Информация стала известна из документов бывшей ассистентки исполнителя, которые попали в распоряжении издания Page Six .

Мать Бьянки Александра привлекла Уэста еще до его женитьбы. По информации издания, в 2022 году рэпер признался Бьянке, которая тогда была его сотрудницей, что «хочет переспать» с ее матерью. При этом музыкант настаивал, чтобы девушка смотрела на них. Предположительно, Бьянка ответила на это, что ее мать замужем.

Бывшая ассистентка рэпера Лорен Пишотта подала новое заявление в суд о сексуальных домогательствах. Девушка сообщила, что именно Уэст вручил ей напиток с наркотиками, когда она находилась на записи в студии Пи Дидди.