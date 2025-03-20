Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле его детьми

Скандально известный рэпер Канье Уэст обрушился с обвинениями на семью Ким Кардашьян. Он обвинил их в соцсети X в секс-торговле детьми.

Музыкант увидел фото младшей дочери на планшете модели и назвал снимок ребенка слишком откровенным.

«Это одна из моих дочерей, которую я не имею права растить, которую я никогда не увижу. <…> Кардашьяны — секс-работники и они занимаются секс-торговлей детьми, которых специально растят для этого», — написал Уэст.

Он рассказал, что семья Кардашьян не позволила ему прийти на день рождения дочки. Рэпер признался, что устал от происходящего и даже не знает, в какую школу ходят его дети.

Ранее бывшая девушка музыканта Эмбер Роуз рассказала, почему его каждое появление на публике сопровождается скандалами. По ее мнению, рэпер любит бурную реакцию со стороны окружающих и специально пытается привлечь внимание других мужчин к своей спутнице. Роуз призналась, что Уэст заставлял ее «раздеваться» на публике.