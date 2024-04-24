Канье Уэст решил открыть порностудию | 360°

Знаменитости 24 апреля 2024, 13:37 Канье Уэст решил открыть порностудию TMZ: рэпер Канье Уэст решил открыть собственную порностудию Ian West / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Рэпер Канье Уэст задумался о запуске собственной порностудии. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя его компании Yeezy.

По словам собеседника, рэпер, который уже длительное время размышлял над этой концепцией, серьезно настроен реализовать свою задумку и в настоящее время ведет переговоры с потенциальными партнерами. Предположительно, студия получит название Yeezy Porn.

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Чтобы претворить свою идею в жизнь, Уэст обратился за помощью к Майку Мозу, экс-супругу звезды порноиндустрии Сторми Дэниелс. Он является опытным продюсером с более чем десятилетним стажем в этой отрасли. Ранее он занимался кастингом и арт-дирекцией.

Недавно рэпера заподозрили в избиении мужчины, приставшего к его жене Бьянки Цензори. Прохожего привлек эксцентричный наряд девушки. Обидчик модели обратился за помощью в полицию и заявил о полученных травмах.