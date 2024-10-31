«Какой-то кретин написал». Тарасова опровергла слухи об ухудшении самочувствия

Информацию об ухудшении состояния здоровья тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой распространил «какой-то кретин». Об этом сама специалист заявила в комментарии 360.ru.

«Слуйшайте, это вообще какой-то кретин написал», — подчеркнула тренер.

Она добавила, что сейчас участвует в съемках.

«Я снимаюсь в „Ледниковом периоде“», — сказала Тарасова.

Telegram-канал Mash сообщил, что состояние тренера ухудшилось из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. Тарасова якобы дважды за месяц вызывала скорую и жаловалась на затрудненное дыхание. Врачи стабилизировали ее состояние и посоветовали придерживаться строгой диеты.

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