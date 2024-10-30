«Я не знаю, откуда они берут это». Жена Ливанова опровергла слухи, что ему стало хуже

Жена Василия Ливанова опровергла слухи о проблемах с ногами и речью у актера

Telegram-канал Shot сообщил, что у народного артиста РСФСР Василия Ливанова якобы появились проблемы с ногами и речью после недавно перенесенного инсульта. Однако жена актера Елена Арсеньевна в разговоре 360.ru опровергла эту информацию.

«Василий Борисович себя чувствует соответствующим образом — своему возрасту, перенесенному заболеванию. Он восстанавливается. Все неплохо. Я не знаю, откуда они берут это», — рассказала она.

Собеседница 360.ru напомнила, что скорую помощь могут вызвать не только по важным причинам, но и, например, для того, чтобы сделать укол.

Ранее Shot сообщал, что у 89-летнего Ливанова обнаружили злокачественную опухоль в области малого таза, однако она не прогрессирует, поэтому пока ему просто предстоит раз в год наблюдаться у онколога.