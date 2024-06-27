«Какой страх!» Напугавшая пластикой спутница Киркорова вернулась к привычному образу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и певица Маргарита Овсянникова, напугавшая поклонников ужасающим преображением, сняла с себя пластический грим. В эфире шоу «Утро.ТНТ» она объяснила, зачем изуродовала внешность.

«Я действительно очень хотела привлечь внимание молодых девчонок, девушек. Сразу прошу прощения у всех моих поклонников, Филиппа Бедросовича. Кто-то даже плакал, очень испугались за меня», — призналась она.

По словам Овсянниковой, она не желала никого обидеть, но пыталась напугать фанатов, чтобы те содрогнулись при виде ее преображения.

«Это и была моя цель — чтобы все ужаснулись, чтобы сказали: „Какой страх!“», — пояснила артистка.

Она добавила, что специально сделала экстрим пластику для наглядного примера, чтобы показать людям, до чего может довести себя молодая девушка.

Ранее Овсянникова появилась на премии МУЗ-ТВ в гриме, заявив, что сделала пластические операции на лице и теле по совету певца Филиппа Киркорова. Поклонники раскритиковали бывшую участницу телестройки за новую внешность, отметив, что она переборщила с пластикой.