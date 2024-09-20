«Какая-то дичь». В семье Дроздова резко высказались о сообщениях про «слепоту»

Дочь ведущего Дроздова: у отца нет проблем со зрением, он увлекся испанским

Зоолог и ведущий передач «В мире животных» Николай Дроздов продолжает вести активный образ жизни: занимается йогой, много читает и учит иностранные языки. Об этом 360.ru рассказала его дочь Елена.

Она опровергла появившиеся в прессе сообщения об ухудшении зрения отца.

«Нет, чтобы что-то хорошее, мотивирующее узнать и об этом писать. <…> Но нет — надо придумывать какую-то дичь, и ее разгонять. Будто никому не интересны хорошие вещи. Ох уж эти хайпожоры», — отметила она.

По ее словам, Дроздов прекрасно видит вдаль, а для чтения использует очки.

«Насчет слепоты от какой-то болезни, это снова что-то высосанное из пальца, лишь бы что написать. <…> В общем, не волнуйтесь, все в порядке, надеюсь, вы тоже посмеетесь вместе с нами», — объяснила она.

Дочь Дроздова рассказала о последних увлечениях отца. Биолог следит за здоровьем, занимается спортом и освежает свои знания испанского языка.

«Позвонила родителям, и мы очень посмеялись. Папа был занят изучением испанского. Родители оба его учат и соревнуются в успехах», — отметила Елена.

Елена сообщила, что ее отец когда-то читал на испанском языке лекции для преподавателей в университете на Кубе.

«Все посмеялись, и папа говорит, что надо же — как же он еще и читает, и к лекциям готовится, и тексты пишет», — добавила дочь зоолога.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что зрение Дроздова резко ухудшилось. Врачи якобы диагностировали ему болезнь, которая может привести к слепоте, добавили авторы поста.