Известный телеведущий Николай Дроздов пожаловался на проблемы со зрением. По информации Telegram-канала Mash, врачи диагностировали у ученого болезнь, которая способна привести к слепоте.
Источник Mash уточнил, что при обращении к врачам Дроздов посетовал, что перед глазами у него все, словно в тумане. Известно, что более 10 лет назад телеведущему прооперировали оба глаза из-за катаракты, добавил собеседник Mash.
В начале прошлого года ведущий телепередачи «В мире животных» упал и слома ребра. Он смог оправиться после травмы и даже разучивал серию дыхательных и физических упражнений. Но перелом ребер сказался на здоровье телеведущего. Он пожаловался на ухудшение зрения — стал плохо видеть правый глаз.
На днях врачи диагностировали у него прогрессирующую глаукому. Из-за этой болезни в 30% случаев люди становятся полностью слепыми.
Четыре недружественных страны оказались крайне зависимы от минерального сырья России
«Неучам поручают дипломатию». Константинов — об идее передать Крым под мандат ООН
Политолог оценил риски подрыва гаджетов по всему миру после событий в Ливане
Кулебу вывели из ставки верховного главнокомандующего Украины
У Николая Дроздова резко ухудшилось зрение
Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 20 сентября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте