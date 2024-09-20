У Николая Дроздова резко ухудшилось зрение

Известный телеведущий Николай Дроздов пожаловался на проблемы со зрением. По информации Telegram-канала Mash, врачи диагностировали у ученого болезнь, которая способна привести к слепоте.

Источник Mash уточнил, что при обращении к врачам Дроздов посетовал, что перед глазами у него все, словно в тумане. Известно, что более 10 лет назад телеведущему прооперировали оба глаза из-за катаракты, добавил собеседник Mash.

В начале прошлого года ведущий телепередачи «В мире животных» упал и слома ребра. Он смог оправиться после травмы и даже разучивал серию дыхательных и физических упражнений. Но перелом ребер сказался на здоровье телеведущего. Он пожаловался на ухудшение зрения — стал плохо видеть правый глаз.

На днях врачи диагностировали у него прогрессирующую глаукому. Из-за этой болезни в 30% случаев люди становятся полностью слепыми.