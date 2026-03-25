«Какая страхолюдина!» Мать Ксении Бородиной ужаснулась из-за подарка для внучки

Телеведущая Ксения Бородина подарила младшей дочери игрушку в виде маленького поросенка, максимального похожего на живого. Мать блогерши испугалась, увидев презент для внучки, сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на соцсети знаменитости.

Младшая дочь Бородиной оказалась поклонницей всего, что связано с минипигами. Только телеведущая пока не разрешила ей завести такого питомца, решив поддержать увлечение девочки иными путями. Но не в ее семье оценили такой подарок.

«Что, натуральная, что ли? Какая страхолюдина! Ой, ужас какой-то! Мамочка», — заявила мать Бородиной.

Подписчики оценили фотографии с игрушкой девочки в сторис телеведущей, поддержав бабушку. Они отметили, что у женщины оказалась самая лучшая реакция и поблагодарили ее за возможность посмеяться от души. Некоторые комментаторы посоветовали Бородиной купить дочери настоящую свинью.

