«Как орел». У спасенного от слепоты Витаса появилась новая «сверхспособность»

Продюсер Пудовкин: певец Витас после операции на глаза начал видеть в темноте

Российские врачи провели несколько операций и спасли певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) от слепоты. Сейчас артист чувствует себя хорошо и даже может видеть в темноте, заявил 360.ru его продюсер Сергей Пудовкин.

По его словам, музыкант получил необычную способность из-за неоднократных операций на сетчатку глаза.

«Теперь как орел. Из необычного: появилась возможность видеть в абсолютной темноте, раньше такого не было», — подчеркнул продюсер.

Он также поблагодарил российских специалистов за проделанную работу.

«Спасибо российским технологиям и самое главное, российским врачам, которые справились с этой очень серьезной проблемой», — добавил Пудовкин.

Ранее Витас опубликовал семейные фотографии. На кадрах видно двух его подросших дочерей и сына.