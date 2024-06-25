Харламов подарил Ковальчук кольцо более чем за полмиллиона рублей

По данным издания, кольцо изготовлено из платины, декорировано бриллиантами круглой огранки, расположенными по кругу в канальной закрепке.

Журналисты уточнили, что украшение с камнем в один карат обошлось Харламову в шесть тысяч 750 долларов, что в переводе на рубли составило примерно 599 тысяч.

Недавно Ковальчук опубликовала в соцсетях ролик о том, как они с супругом проводят лето. На кадрах артистка пьет чай на террасе четырехэтажного дома на Рублевке, рядом ее собака. Также на видео запечатлены моменты их катания на скутере с Харламовым.