Харламов подарил Ковальчук кольцо более чем за полмиллиона рублей
Жена комика Харламова Ковальчук похвасталась кольцом почти за 600 тысяч рублей
Актриса Катерина Ковальчук решила продемонстрировать обручальное кольцо, которое подарил ей комик Гарик Харламов. Стоимость украшения превысила полмиллиона рублей, сообщил Telegram-канал «Звездач».
По данным издания, кольцо изготовлено из платины, декорировано бриллиантами круглой огранки, расположенными по кругу в канальной закрепке.
Журналисты уточнили, что украшение с камнем в один карат обошлось Харламову в шесть тысяч 750 долларов, что в переводе на рубли составило примерно 599 тысяч.
Недавно Ковальчук опубликовала в соцсетях ролик о том, как они с супругом проводят лето. На кадрах артистка пьет чай на террасе четырехэтажного дома на Рублевке, рядом ее собака. Также на видео запечатлены моменты их катания на скутере с Харламовым.