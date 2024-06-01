Кадышева захотела спеть с Shaman
Муж Кадышевой пообещал, что артистка споет дуэтом с Shaman
Возможно, вскоре поклонники смогут увидеть дуэт народной артистки России Надежды Кадышевой и певца Ярослава Дронова, известного как Shaman. Об этом сообщил News.ru руководитель ансамбля «Золотое кольцо» и муж исполнительницы Александр Костюк.
«С Shaman песня „Широка река“ хорошо получилась бы. Будет [дуэт], будет обязательно», — заверил он.
До этого Костюк не стал комментировать информацию о том, что супруге якобы диагностировали рак.
Он заявил журналистам, что у Кадышевой все хорошо, она продолжает заниматься творчеством и гастролировать.
Недавно певица Надежда Кадышева дала концерт во Всероссийском музее декоративного искусства. Она впервые за долгое время появилась на сцене перед зрителями на фоне слухов о тяжелом заболевании.