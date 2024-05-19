Кадышева впервые за долгое время представила концерт после сообщений о раке | 360°

Знаменитости 19 мая 2024, 09:07 Кадышева впервые за долгое время представила концерт после сообщений о раке Певица Кадышева впервые за долгое время появилась на сцене после слухов о раке Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Global Look Press

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Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева 18 мая выступила во Всероссийском музее декоративного искусства. Певица впервые за долгое время дала концерт на фоне слухов об онкологическом заболевании, сообщил сайт News.ru.

По данным издания, Кадышева презентовала учреждению девять личных сценических костюмов. На видео, опубликованном журналистами, исполнительница народных песен выглядит хорошо и выступает энергично. На кадрах также запечатлен супруг артистки Александр Костюк, который аккомпанирует ей на баяне.

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Пара состоит в браке больше 40 лет. Во время концерта зрители могли услышать в исполнении артистки культовый хит «Виновата ли я».

Кадышева призналась журналистам, что добилась успеха благодаря супругу, сыну и ансамблю «Золотое кольцо».

«Я счастлива, что они есть в моей жизни, и что я дожила до своего возраста 65 лет», — сказала она.

Ранее пластический хирург Владимир Плахотин по фото определил, какие процедуры омоложения провели певице Надежде Кадышевой. По его словам, артистка прибегала к платизмопластике, блефаропластике нижних век, а также чек-лифтингу.