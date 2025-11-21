Кадышева решила передать аудиторию сыну. Слушателям это не понравилось

Надежда Кадышева отказывается выступать без сына — Григория Костюка — и хочет, чтобы он впоследствии занялся сольной карьерой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

При этом спроса на выступления Костюка отдельно от матери нет, сам он песни не пишет, а в соцсетях поклонники Кадышевой жалуются, что не хотят слушать ее сына. По мнению музыкального критика Павла Рудченко, рано или поздно это приведет к оттоку зрителей с концертов.

Ранее поклонница Кадышевой захотела вернуть деньги за билет на ее концерт в Москве. Слушательница рассказала, что площадка была переполнена, на входе образовалась огромная давка, и она не смогла пройти на свое место. Через пять минут девушке стало плохо, ей пришлось покинуть мероприятие.