Кадыров присвоил Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чечни. Об этом со ссылкой на текст указа сообщило РИА «Новости».
Согласно документу, высокого звания продюсера удостоили за личные заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность и общественное признание.
Накануне младший сын Кадырова, 17-летний Адам, стал куратором регионального отделения МВД. Он уже назначил нового руководителя оперативно-разыскного подразделения управления собственной безопасности и наградил медалями «Герой Чеченской Республики» нескольких сотрудников.