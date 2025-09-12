Предложение лишать нетрезвых музыкантов права выступать на полтора года является абсурдным, потому что его не получится воплотить в жизнь. Об этом 360.ru заявил эстрадный певец народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Он прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова, который призвал ввести обязательный контроль трезвости для исполнителей перед выходом на сцену.

«К каждому милиционера не приставишь. Они же не будут ходить и нюхать артистов. Это абсурд», — подчеркнул Лещенко.

Ранее Милонов предположил, что люди начинают прикладываться к бутылке из-за ощущения «внутренней и духовной пустоты». Он посоветовал бороться с алкоголизацией населения не с помощью запретов, а устраняя первопричины.

По мнению депутата, люди пьют спиртное не из-за близости магазинов или расписания их работы. Парламентарий добавил, что выступает за продажу алкоголя только под строгим государственным контролем.