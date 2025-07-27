Милонов объяснил пьянство духовной пустотой

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что бороться с алкоголизацией населения нужно не только ограничениями по времени продажи спиртного, а устранением причин, по которым люди начинают пить. Об этом он сказал в беседе с RT .

По словам парламентария, злоупотребление алкоголем связано с «внутренней и духовной пустотой», а не с близостью магазина или часами его работы.

Милонов подчеркнул, что давно выступает за продажу алкоголя только под строгим государственным контролем и считает, что спиртное должно исчезнуть с открытых прилавков магазинов.

Тем временем председатель комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко предложил постепенно сократить федеральные часы продажи алкоголя до 11:00–19:00 и ограничить его продажу в выходные, за исключением кафе и ресторанов.