Актер Юра Борисов стал объектом пристального внимания медиа с конца 2024 года благодаря участию в фильме «Анора», который считается одним из главных претендентов на премию «Оскар» в 2025 году. Критик Александр Шпагин в беседе с Gazeta.spb оценил перспективы Борисова на международном уровне и прокомментировал его успехи.

Борисов получил номинацию на премию Screen Actors Guild Award (SAG) в категории «Лучшее актерское исполнение в кино». Кинокритик считает, что у актера хорошие шансы на признание, при этом он заметил, что его шансы уступают фильму «Анора».

В кинематографе, по словам Шпагина, всегда присутствует элемент «давления» на жюри, и награды часто зависят от мнения членов, а не от прямой конкуренции звезд. Кинокритик прогнозирует успех фильма «Анора», но сомневается в шансах Юры Борисова получить премию.