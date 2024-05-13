ЮрКисс обвинил Shaman’а во лжи | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 13:40 ЮрКисс обвинил Shaman’а во лжи Певец ЮрКисс заявил, что Shaman отказался ехать в Донбасс по выдуманной причине РИА «Новости»

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Певец Юрий Киселев, известный под псевдонимом ЮрКисс, обвинил в обмане своего коллегу Shaman’а — Ярослава Дронова. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Он поделился, что Дронов ввел в заблуждение его отца, лидера группы «Земляне», Владимира Киселева, пообещав выступить в Донбассе, но в итоге отказался в последний момент.

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«День в день Shaman отказывается по какой-то вообще надуманной причине. Я ее уже сейчас не помню, но помню, что потом вскрылось, что это все вообще не так», — рассказал ЮрКисс.

По словам исполнителя, его отец был готов поддержать Дронова и поспособствовать его музыкальной карьере и этот инцидент стал для него особенно болезненным.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что поспособствовал популярности Shaman’а. Два года назад он показал клип «Встанем» в программе «Вести недели». Так, по его словам, об артисте узнало сразу множество людей.