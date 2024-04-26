«Прекрасно полетел». Киселев заявил о причастности к популярности Shaman’а | 360°

Общество 26 апреля 2024, 14:45 «Прекрасно полетел». Киселев заявил о причастности к популярности Shaman’а Телеведущий Киселев заявил, что поспособствовал популярности певца Shaman’а РИА «Новости»

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Телеведущий Дмитрий Киселев помог певцу Shaman стать популярным. Он признался в этом в ходе программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия».

Ведущий сообщил, что два года назад показал клип «Встанем» в программе «Вести недели». Так об артисте узнало сразу множество людей.

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«У нашей программы довольно большая аудитория, и удалось выбросить, подбросить и песню, и, я думаю, самого Ярослава тоже в небо просто. И Ярослав прекрасно полетел», — вспомнил Киселев.

Журналисту понравилось, что Shaman сам пишет песни и придумывает костюмы для выступлений. Он назвал артиста культурным явлением для России.

«Я встретил в первый раз Ярослава на „Алых парусах“. Был потрясен талантом и масштабом личности», — отметил Киселев.

Лидер «Ласкового мая» Юрий Шатунов при жизни успел благословить Shaman’а. Он высоко оценил талант артиста и одобрил его версию хита «Седая ночь».