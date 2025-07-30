Юрию Назарову запретили нервничать из-за проблем с сердцем

Народный артист России Юрий Назаров обратился за медицинской помощью из-за проблем с сердцем и гипертонии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Врачи рекомендовали 88-летнему актеру следить за питанием, заниматься спортом и не нервничать.

Среди самых известных работ артиста — князь в «Андрее Рублеве», врач Губин в «Земле Санникова» и старший сержант Уханов в «Горячем снеге».

В июне Telegram-канал Shot сообщил, что певец и композитор Юрий Антонов якобы попал в больницу из-за проблем с сердцем. Однако позже его концертный директор опроверг эту информацию, заявив, что артист находится дома, прекрасно себя чувствует и готовится к осеннему концерту в Кремле.