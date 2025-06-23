Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с сердцем

Народного артиста России Юрия Антонова госпитализировали в Москве в связи с заболеванием сердца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot . Официально эта информация пока не подтверждена.

По данным источника канала, 80-летний певец обратился к врачам из-за боли в груди. После осмотра кардиологом Антонова положили в больницу.

Сейчас исполнитель хитов «Нет тебя прекрасней», «Поверь в мечту» и «Крыша дома твоего» чувствует себя лучше. Его выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение, добавил собеседник Shot.

Ранее проблемы со здоровьем возникли у певца Льва Лещенко. По словам кардиолога и геронтолога Юрия Конева, артист не может выступать на сцене, но делает все возможное, чтобы продолжать работать. Врач выразил мнение, что звезде необходимо сосредоточиться на своем здоровье и забыть про концерты.