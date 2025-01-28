Автограф Юры Борисова выставили на «Авито»

Автографы Юры Борисова и других актеров из фильма «Анора» начали продавать на площадке интернет-сервиса «Авито». Продавец из Москвы просит за три подписи 10 800 рублей и готов организовать их доставку.

«Автографы получены лично мной в Москве, дорогими маркерами на фотографии-постере высокого качества 22,5 сантиметра на 15 сантиметров, коллекционный экземпляр, идеальное состояние, есть доказательства!» — указали в объявлении.

По словам продавца, автографы Юры Борисова, Алексея Серебрякова и Дарьи Екамасовой настоящие и «хорошо прописанные». При этом он указал, что для их получения пришлось проделать колоссальную работу.

Также автор объявления готов доказать подлинность автографов при личной встрече с потенциальным покупателем. По его словам, у него есть совместные фото со всеми артистами.

Также на «Авито» можно приобрести свечу с портретом Юры Борисова за 1100 рублей и журнал с его изображением на обложке. Стоимость экземпляра оценили в 1499 рублей.

Ранее стало известно, что российский актер попал в список номинантов на премию «Оскар». Юру Борисова выдвинули в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора».