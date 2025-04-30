Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым получит англоязычный ремейк

Независимая компания GroupStitch купила права на создание и распространение англоязычного ремейка фильма «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева за пределами России. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter .

В России 27 февраля 2025 года состоялась премьера криминальной драмы «Кончится лето». В основу фильма легла реальная история.

Главный герой, Кеша, отсидев в тюрьме, возвращается в свой родной поселок, где его ждут отец и младший брат Тима. Кеша хочет начать новую жизнь и найти работу, а Тима мечтает поступить в институт на бюджет.

Все идет по плану, пока старатели не обманывают Кешу, и он не остается без работы. Тогда парень решает отомстить и похищает золото. Кеша убегает вместе с братом, втягивая его в преступление.

В фильме главные роли исполнили Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», и Макар Хлебников.

Режиссерами фильма стали Владимир Мункуев и Максим Арбугаев. Для Арбугаева, который также выступил оператором, это первый опыт работы над полнометражным фильмом. Производством фильма занимались компании LookFilm, «Место силы» и онлайн-кинотеатр Kion.

Ранее Борисов заключил контракт с крупнейшим агентством Голливуда. Кинокритик Давид Шнейдеров предположил, что после контракта с UTA гонорары российского актера составят миллионы долларов. При этом Шнейдеров предположил, что Борисову будет сложнее добиться успеха в Голливуде из-за внешности и типажа.