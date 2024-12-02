Сегодня 19:33 Ди Каприо решил впервые жениться. Ему 50, ей 26, есть ли шанс у этого брака? 0 0 0 Фото: Global Look Press Знаменитости

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Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо, похоже, наконец созрел для брачных уз. В свои 50 актер выбрал в жены 26-летнюю модель Витторию Черетти. Если слухи об этом окажутся правдой, уйдет целая эпоха, ведь раньше он встречался с девушками исключительно не старше 25. Сам он пока никаких официальных заявлений на этот счет не делал, зато у Виттории появилось огромное кольцо на пальце. Видимо, вместо комментариев.

Когда Ди Каприо начал встречаться с Витторией Черетти О том, что у Леонардо Ди Каприо появилась новая дама сердца, начали говорить еще летом прошлого года. Познакомились они вроде бы на Каннском фестивале, где очень прониклись обществом друга друга и сблизились.

Затем актера и модель заметили вместе на вечеринке по случают дня рождения дизайнера Рикардо Тиши, а после видели на совместной прогулке в Лос-Анджелесе.

Фото: Alberto Terenghi:Pool Even / Global Look Press

И вот в начале этого года поползли слухи о том, что между ним все более чем серьезно. Поводом для таких разговоров стало серебряное кольцо с бриллиантом, которое заметили на руке Виттории на упомянутом променаде в LA. И вот под занавес года появились сообщения о том, что Лео сделал предложение своей возлюбленной. Но официально пара свою тайную помолвку никак не комментировала. Почему все шутят про возраст девушки Ди Каприо?

Вместе со сплетнями о том, что главный голливудский холостяк скоро отправится под венец, в Сети начали постить и множество шуток о том, что Ди Каприо перевернул планету, сломал систему и так далее.

Фото: Javier Rojas:Pi / Global Look Press

Отчего реакция была именно такой? Дело в том, что возрастным пределом (назовем это так) для девушек актера всегда были 25 лет. И тут такой поворот — мало того, что Лео решил перестать быть одиноким волком, так еще выбрал в жены самую успешную итальянскую модель, а ей, мыслимое ли дело, не 25, а 26! На ком еще собирался жениться Лео: от Жизель до падчерицы Аль Пачино Бар Рафаэли Справедливости ради, в Сети уже не первый раз говорят о том, что Ди Каприо хочет жениться. Статус его невесты несколько лет приписывали модели Бар Рафаэли. Они пробыли вместе целых шесть лет и поставили своего рода рекорд. Ни одни отношения у актера больше не длились так долго. Жизель Бюндхенд

Еще одна любовь в жизни Ди Каприо — супермодель Жизель Бюндхенд. Их роман длился два года. Говорили, что актер даже позвал ее замуж, но счастья не случилось — их пути разошлись.

Фото: Eva Ruiz / Global Look Press

У Жизель после этого была глубокая депрессия, а Ди Каприо довольно быстро оправился и нашел себе Бар Рафаэли, о которой мы уже упомянули выше (да, девушек актера мы решили перечислять не в хронологическом порядке). Камила Морроне Пытался строить отношения Ди Каприо и с падчерицей Аль Пачино Камилой Морроне. Им тоже прочили светлое семейное будущее, но после четырех лет совместной жизни они разбежались.

Причем вскоре после того, как в таблоидах появились новости о том, что у пары на носу свадьба. Что ж. Получается, хайпанули — и хватит.

Фото: C Flanigan / Global Look Press

После этого оскароносный актер якобы встречался с супермоделью Джиджи Хадид, а затем — с 22-летней моделью с Украины Марией Береговой. Эти вбросы актер никак не комментировал. В целом их действительно настолько много, что на все и не успеешь отреагировать. Видимо, поэтому он оставил без внимания слухи о том, что у него была интрижка с Ириной Шейк (об этом стали судачить после того, как их вместе сфотографировали на фестивале Coachella).

Фото: Marco Provvisionato / Global Look Press

Но вернемся к нашему списку из трех пунктов — Бюндхенд, Рафаэли и Морроне. Конечно, это далеко не все женщины, с кем у артиста были отношения. Мы привели лишь тех, кто хоть какое-то время имел статус гипотетической невесты сердцееда. И вот четвертой в нем стала Черетти. Говорят, Ди Каприо действительно очень сильно влюблен в Витторию. А еще она очень нравится его матери. Модель — с 14, невеста Ди Каприо — с 26

Если о карьере и жизни (в том числе любовных похождениях с 25-летними девушками) Леонардо Ди Каприо известно более чем достаточно, то о его избраннице, конечно, такого количества самой разнообразной скандальной информации нет. Но кое-какая имеется.

Фото: CraSH / Global Look Press

Итак, Виттория в модельном бизнесе, и весьма успешно. Ее мать — дизайнер Франческа Лаццари, отец — бизнесмен Джузеппе Черетти. Карьеру начала еще в 14 лет с конкурса Elite Model Look. Там на Черетти обратили внимание модельные скауты, а уже через год состоялся ее дебют на подиуме у Dolce & Gabbana. За эти годы Виттория успела поработать с Tiffany & Co, Versace, Chanel, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Proenza Schouler, Fendi и многими другими всемирно известными брендами. Девушку снимали для обложек итальянского, немецкого, британского, французского, японского и американского журнала Vogue.

Фото: Ik Aldama / Global Look Press

Назвала дочку Деппа «непо-беби» В прошлом году Черетти открыто раскритиковала дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп. Причиной стало интервью девушки журналу Elle, в котором она пустилась в рассуждения о непотизме, видимо, пытаясь отрицать роль, которую сыграли знаменитые родителей для ее карьеры. «Никто же не станет упрекать ребенка, выросшего в семье врачей, за выбор профессии врача?» — поинтересовалась Депп. После этого Виттория назвала Лили-Роуз «непо-беби» и заявила, что та не имеет никакого понятия о том, как в действительно нужно много работать, чтобы добиться уважения к себе. У обычных людей, подчеркнула модель, на это уходят долгие годы, в то время как некоторые «получают все в первый же день просто так».