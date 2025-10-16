Юмористка Клара Новикова опровергла сообщения о проблемах со здоровьем

Юмористка Клара Новикова сообщила, что хорошо себя чувствует и продолжает работать. В беседе с 360.ru она рассказала, что репетирует программу для концерта.

«Все нормально, я в порядке, в 14:00 репетиция. Чувствую себя хорошо, спасибо за беспокойство», — отметила участница «Аншлага».

Она добавила, что планирует выступить с концертом 20 октября.

О проблемах со здоровьем артистки сообщил 16 октября Telegram-канал Mash. по его данным, у 78-летней юмористки якобы возникли проблемы с сердцем и поднялось артериальное давление, поэтому врачи оказали ей помощь.

Ранее PR-директор певца Михаила Шуфутинского Татьяна Юмашева назвала вбросом посты о сделанной музыканту экстренной операции. По ее словам, сообщения о госпитализации и подозрении врачей на онкологическое заболевание — фейковые.

Юмашева подчеркнула, что артист продолжает давать сольные концерты, много работает и не жалуется на здоровье.