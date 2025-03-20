Юморист Винокур назвал певицу Бабкину удивительной женщиной

Певица Надежда Бабкина отпраздновала свое 75-летие 19 марта. Юбилейное шоу артистки посетил юморист Владимир Винокур. Во время мероприятия он дал интервью ИА НСН .

Артист выразил свою любовь к Бабкиной и рассказал, что преподнес ей памятный подарок — хорошую картину.

«Мы познакомились больше 50 лет назад, на гастролях. Она удивительная женщина, я Надьку очень люблю», — признался Винокур.

Он также рассказал, что однажды исполнительница дала ему ценный совет. Бабкина призвала коллегу «не уходить раньше времени». Юморист указал на свою способность совмещать отдых с работой, которая позволяет продолжать творческую деятельность.