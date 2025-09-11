Юлия Высоцкая заработала миллиарды на лекарствах за прошлый год

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая, владеющая аптечным холдингом, заработала140 миллиардов за прошлый год. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» .

Супруга режиссера Андрея Кончаловского не только снимается в кино и ведет кулинарную программу, но и занимается бизнесом. В частности, аптечным, который совокупно принес ей достаточно внушительный доход.

«У нее доли в 54 фирмах, в числе которых — крупняки: всероссийская сеть „Планета здоровья“ и „Монастырев“ на Дальнем Востоке. Остальное — доли в компаниях мужа Андрея Кончаловского», — уточнили авторы материала.

Имеются у нее вложения и в ресторанном бизнесе (35%) — ООО «Кондитерская сладкосоленое», а также в продюсерских центрах и в «Кинокомпании Андрея Кончаловского». Правда, последняя оказалась довольно убыточной в прошлом году.

«Звездач» отметил, что Высоцкая — довольно обеспеченная женщина. У актрисы есть загородный дом, оцениваемый в 349 миллионов рублей, квартира в центре Москвы стоимостью в 28 миллионов рублей, а также несколько иномарок, включая Mercedes-Benz за пять миллионов рублей.

Певец Филипп Киркоров оказался рекордсменом по заработкам за прошлый год. Его компания заработала 161 миллион рублей, причем 148 миллионов из них — чистая прибыль.