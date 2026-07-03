Юлия Высоцкая рассказала, что видит в кухне место для творчества

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая В беседе с RT поделилась своим взглядом на кулинарию, назвав ее своим хобби.

Высоцкая заявила, что для нее кухня — это пространство для творчества, а процесс приготовления пищи — способ самовыражения. Она отметила, что люди по-разному относятся к готовке: кто-то предпочитает готовые продукты, а кто-то видит в кулинарии творческий процесс, отметил сайт «Москва.ру».

По словам актрисы, для нее кухня связана с идеей создания чего-то нового, а не с выполнением рутинной задачи.