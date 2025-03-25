Юлия Снигирь надела платье-фантик в произвела фурор на «Нике»

Актриса Юлия Снигирь пришла на 38-ю церемонию вручения кинематографической премии «Ника» в ярком образе. Артистка предстала перед публикой с новым цветом волос.

Снигирь боролась за звание лучшей актрисы (фильм «Мастер и Маргарита»). На статуэтку в виде богини Ники также претендовали Анастасия Талызина («Воздух»), Александра Урсуляк («Смотри на меня!») и Алиса Ходжеванова («Филателия»).

В результате награду вручили Снигирь. Актриса заявила, что посвятила свою победу Евгении Добровольской, скончавшейся в январе от онкологического заболевания.

Зрителям церемонии также запомнился яркий образ Снигирь — светлый цвет волос и блестящее платье от российского бренда Viva Vox. Свой наряд артистка в шутку назвала фантиком.

«Просто новая коллекция. Я увидела и схватила. Платье-фантик, так я его называю», — рассказала она.

Актриса призналась, что блондинкой ей ходить недолго. В следующем проекте Снигирь вернется к своему темному цвету волос, написал сайт kp.ru.

Картина «Мастер и Маргарита» стала триумфатором премии «Ника». Она взяла награды в семи номинациях.