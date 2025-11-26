Юлия Снигирь и Евгений Цыганов выступили в суде по делу Аглаи Тарасовой

Артисты Юлия Снигирь и Евгений Цыганов дали показания в суде по делу актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

На выступлении во время заседания актеры охарактеризовали личность подсудимой. Они покинули зал суда в районе 16:00.

«Аглая всегда казалась добрым, собранным, ответственным человеком. Она никогда не опаздывала. Ее успех был заслуженным и логичным. В перерывах всегда читала книжку. Хочу сказать, что это ее рассвет карьеры, и будет печально, если ее карьера оборвется. Ее любят зрители», — отметила Снигирь.

Также на заседании выступил Леонид Ярмольник.

«Аглая — очень добрый человек и готова тратить время для того, чтобы помогать людям. Я учредитель благотворительного фонда, мы помогаем пожилым артистам, и Аглая ни разу не отказала, даже если у нее была работа», — сказал он.

Сама Тарасова заявила, что вейп, с которым ее задержали в аэропорту Домодедово, был подарком. О его содержимом актриса не знала.

«Точного состава я не знала, я предполагала, что там могут быть незначительные каннабисные значения. В Израиле это все легально. Я нарушила закон и очень раскаиваюсь», — подчеркнула она.

Тарасову задержали 28 августа — при досмотре у нее обнаружили электронную сигарету с гашишным маслом. В России вещество входит в перечень запрещенных.