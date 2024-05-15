Юлия Савичева показала последствия пластической операции | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 17:40 Юлия Савичева показала последствия пластической операции Певица Савичева показала последствия пластической операции в клипе «Девочка» Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Юлия Савичева представила клип на песню «Девочка». В нем показано, как страдающая от анорексии и одиночества главная героиня уродует себя чрезмерным количеством пластических операций. Премьера ролика состоялась на платформе YouTube.

«Изначально „Девочка“ была написана, основываясь на моих переживаниях и наблюдениях за людьми, которые сейчас падки на пластическую хирургию, изменение внешности, кто не верит в природную красоту и себя», — поделилась артистка.

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Савичева также призвала фанатов любить себя и свою внешность и не сомневаться в своей привлекательности. Она заявила, что на собственном опыте знает, что такое анорексия и желание понравиться, которое граничит с безумием.

«Я понимаю, почему многие ложатся под нож хирурга — социальные сети навязывают нам стандарты красоты, и некоторым некомфортно им не соответствовать», — поделилась артистка.

Режиссером клипа стал Константин Черепков. Певица поблагодарила его за работу и точную передачу ее мыслей и идей.

Недавно Савичева призналась, что готова пройти процедуры омоложения. Одна из клиник по хирургии лица и бьюти-процедурам предложила певице сотрудничество.