Юлия Савичева показала последствия пластической операции | 360°

15 мая 2024, 17:40
Юлия Савичева показала последствия пластической операции
Певица Савичева показала последствия пластической операции в клипе «Девочка»
Певица Юлия Савичева представила клип на песню «Девочка». В нем показано, как страдающая от анорексии и одиночества главная героиня уродует себя чрезмерным количеством пластических операций. Премьера ролика состоялась на платформе YouTube.
«Изначально „Девочка“ была написана, основываясь на моих переживаниях и наблюдениях за людьми, которые сейчас падки на пластическую хирургию, изменение внешности, кто не верит в природную красоту и себя», — поделилась артистка.
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Савичева также призвала фанатов любить себя и свою внешность и не сомневаться в своей привлекательности. Она заявила, что на собственном опыте знает, что такое анорексия и желание понравиться, которое граничит с безумием.
«Я понимаю, почему многие ложатся под нож хирурга — социальные сети навязывают нам стандарты красоты, и некоторым некомфортно им не соответствовать», — поделилась артистка.
Режиссером клипа стал Константин Черепков. Певица поблагодарила его за работу и точную передачу ее мыслей и идей.
Недавно Савичева призналась, что готова пройти процедуры омоложения. Одна из клиник по хирургии лица и бьюти-процедурам предложила певице сотрудничество.
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