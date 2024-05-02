«Не молодею я». Савичева задумалась о пластике | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 12:38 «Не молодею я». Савичева задумалась о пластике Певица Юлия Савичева сообщила о готовности пройти процедуры омоложения РИА «Новости»

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Одна из клиник по хирургии лица и бьюти-процедурам предложила певице Юлии Савичевой сотрудничество. После этого артистка на своем YouTube-канале рассказала, что серьезно задумалась об омоложении.

«Не молодею я, что могу сказать. Уже 37 лет. И что-то как-то задумалась я по-настоящему. Может быть, что-то и сделаю», — сказала певица.

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Артистка также навестила участников «Новой фабрики звезд» в их звездном доме. Савичева удивилась комфортными условиями проживания артистов. По ее словам, фабрикантам разрешено даже пользоваться телефонами.

Ранее певица поделилась с журналистами своим отношением к Санкт-Петербургу. Она рассказала, что во время каждой поездки ощущает особую энергетику Северной столицы. По словам артистки, это ее самый любимый город в России.