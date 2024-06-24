Юлия Пересильд создала собственную музыкальную группу

Актриса театра и кино Юлия Пересильд основала новый музыкальный коллектив «Мандрагора». О ближайших выступлениях артистка сообщила в своем Telegram-канале .

«Музыка нас связала. И тайн больше нет — начинаем потихоньку выходить из сумрака», — написала Пересильд.

Она уточнила, что концерт состоится 5 июля в культурно-развлекательном пространстве — Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Артистка также выразила восхищение участникам своей группы и заверила, что с ними ей нигде не страшно.

В комментариях под постом Пересильд фанаты отметили, что с нетерпением ждут, когда в продаже появятся билеты на концерт.

На днях Пересильд и другие актеры на фестивале «Учитель и ученики» в Ногинске провели мастер-классы. По словам актрисы, она поделилась с посетителями мероприятия всевозможными фишечками.