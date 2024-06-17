Именитые актеры провели мастер-класс по театральному искусству в Ногинске

Актеры театра и кино приехали в Ногинск на фестиваль «Учитель и ученики». В рамках этого ивента проходят мастер-классы, спектакли, встречи с режиссерами, читки пьес, выставки и кинопоказы под открытым небом.

В этом году фестиваль посвятили жизни, работе и творчеству народного артиста Российской Федерации Петра Фоменко. Премьера его дипломного спектакля состоялась именно в Ногинске. А спустя много лет зрители увидели спектакли учеников прославленного артиста.

«Ногинску очень повезло, здесь находится наш ведущий театр. И сегодня мы поздравляем Мособлдраму, она становится не только главным театром Подмосковья, но и ведущим центром образования и просвещения», — сказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин.

Основная цель фестиваля — подчеркнуть роль наставничества в искусстве, важность передачи театральных традиций. И, конечно, показать то, что обычно остается за кулисами.

«Фишечками поделилась многими с ребятами вообще, какими могла на самом деле. Я думаю, многие унесут с этого мастер-класса много полезного для себя. Если говорить про аудиторию — это профессиональная аудитория, ребята все, несмотря на то что даже дети были, но все равно все так или иначе имеют отношение к театру и это приятно», — сказала актриса театра и кино Юлия Пересильд.

Фестиваль «Учитель и ученики» продлится до 19 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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