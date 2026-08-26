Юлия Ахмедова упомянула в завещании кота

Комик Юлия Ахмедова составила завещание и указала там, кому достанется ее кот. О документе она рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии .

Ахмедова объяснила, что часто думает о будущем, поскольку много летает, часто болеет и пессимистично относится к жизни. Все это подтолкнуло ее оформить завещание у нотариуса и оставить дома копию документа.

«Я поняла, что, если со мной что-то случится, то я хочу, чтобы было завещание, где расписано, что, кому, куда. <…> Чтобы, если меня не станет, моя мама была защищена до конца своей жизни, мой папа был защищен, моя сестра, мой кот», — пояснила артистка.

Она подчеркнула, что уже точно определилась с будущим питомца. Вместе с котом наследник получит автомобиль.

Ранее юрист напомнил россиянам, что право на указанную в завещании недвижимость можно попытаться оспорить в суде. Чаще всего такие споры возникают, если документ был оформлен пожилым собственником.