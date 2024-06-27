«Юбочку забыла надеть»: Евгения Лоза снялась в горячем офисном наряде

Актриса Евгения Лоза снялась в деловом наряде без юбки

Фото: РИА «Новости»

Актриса Евгения Лоза снялась в откровенном деловом наряде без юбки или брюк. Фотографии она выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.

Для черно-белых снимков актриса подобрала пиджак и рубашку с галстуком. Образ дополнили короткие чулки и ботинки на платформе.

«Юбочку забыла актриса надеть, увлеклась пиаром», — написала одна из пользовательниц Сети.

«Актриса в шортах! Следите искуснее», — ответила ей Лоза.

loza_jenya/Instagram*
Фото: loza_jenya/Instagram*

В комментариях под постом 39-летняя актриса предложила написать пользователям, какие мужские и женские имена им не нравятся. Многие поклонники при этом начали обсуждать откровенный образ артистки.

«Прекрасна как ангел», «Красивый образ», «Настолько здесь лишние эти пиджак, галстук и рубашка!» — написали они.

Ранее дочь Марии Шукшиной Анна опубликовала пикантное фото без бюстгальтера. В своем блоге девушка похвасталась атлетичной фигурой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Фейк: Социальный фонд России оказался «финансовой пирамидой»

«Я не остановлюсь». Чем болеет Селин Дион

Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте