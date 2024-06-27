«Юбочку забыла надеть»: Евгения Лоза снялась в горячем офисном наряде

Актриса Евгения Лоза снялась в деловом наряде без юбки

Актриса Евгения Лоза снялась в откровенном деловом наряде без юбки или брюк. Фотографии она выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Актриса в шортах! Следите искуснее», — ответила ей Лоза.

Для черно-белых снимков актриса подобрала пиджак и рубашку с галстуком. Образ дополнили короткие чулки и ботинки на платформе.

В комментариях под постом 39-летняя актриса предложила написать пользователям, какие мужские и женские имена им не нравятся. Многие поклонники при этом начали обсуждать откровенный образ артистки.

«Прекрасна как ангел», «Красивый образ», «Настолько здесь лишние эти пиджак, галстук и рубашка!» — написали они.

Ранее дочь Марии Шукшиной Анна опубликовала пикантное фото без бюстгальтера. В своем блоге девушка похвасталась атлетичной фигурой.

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