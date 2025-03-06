«Язык без костей у людей»: помощник Миронова опроверг слухи о госпитализации артиста

Помощник Евгения Миронова рассказал, что с актером все в порядке

Помощник художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова опроверг слухи о его госпитализации. Об этом он сообщил в разговоре с 360.ru.

«Все в порядке с ним абсолютно. <…> Язык без костей у людей», — ответил он.

Помощник также добавил, что Миронов строит грандиозные планы по новым актерским и режиссерским работам.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что актер обратился к медикам с жалобами на скачки давления и немеющие руки. У него нашли проблемы с давлением и госпитализировали.

Евгений Миронов — Народный артист России, выпускник Школы-студии МХАТ (курс Олега Табакова). Свой нынешний пост занимает с 2006 года. Активно снимается в кино.

Ранее в интернете появлялась информация об ухудшении здоровья Эммануила Виторгана, которому приписывали то госпитализацию из-за проблем с сердцем, то угрозу тромбоэмболии. Однако жена артиста назвала «враньем» все эти слухи.