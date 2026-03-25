Ярмольник признался, что следит за руками и ходит на маникюр

Актер Леонид Ярмольник признался, что не пренебрегает уходом за своей внешностью. Среди привычных для него процедур есть солярий и маникюр. Видео с комментарием артиста появилось в Instagram* главного редактора Furor Media Дмитрия Иноземцева.

На кадрах Ярмольник предстал в классическом образе — в черном костюме, белой рубашке и сером галстуке.

Во время разговора с журналистами актер отметил, что у него дома даже есть собственный солярий. Кроме того, он рассказал, что следит за состоянием рук и регулярно делает маникюр.

«Видите, какой [маникюр]?» — с улыбкой добавил он и показал руки на камеру.

Ранее Ярмольник опроверг слухи о проблемах со здоровьем у него и его жены. Им приписывали проблемы с желудком, артрит и пансинусит, а также воспаление гайморовых пазух. Пара якобы обращалась к врачу из-за осложнений на фоне сердечной недостаточности. Однако сам телеведущий призвал не обращать внимание на подобные публикации.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.