Алексей Чадов: Золотовицкий готовил сильных актеров и сам был очень ярким

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был прекрасным актером и ориентиром для своих студентов. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал Алексей Чадов.

«Он понимал, что готовит прекрасных студентов, артистов большого качества. И в целом был, безусловно, ярким актером, личностью», — подчеркнул он.

Золотовицкий умер 14 января на 65-м году жизни. Предположительно, причиной смерти стал рак желудка, с которым артист боролся с прошлого года. Прощание состоится на сцене МХТ имени Чехова, которому он отдал более 40 лет, дату и время сообщат дополнительно.

В пресс-службе родного театра назвали Золотовицкого родным человеком, генератором радости и добра, который первым приходил на помощь всем попавшим в беду и которому самому никто не сумел помочь.