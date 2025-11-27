МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) официально подтвердил, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба организации .

Оба спортсмена ранее отобрались на соревнования, выиграв в сентябре квалификационный турнир в Пекине. После отбора им предстояло пройти проверку специальной комиссии МОК, которая и приняла окончательное решение о допуске.

В сентябре МОК объявил, что российские и белорусские атлеты смогут участвовать в Играх лишь при соблюдении нескольких критериев. В частности, не допустят спортсменов из командных дисциплин, тех, кто публично поддерживал военные действия или связан с силовыми структурами, а также тех, кто не прошел все необходимые антидопинговые процедуры. В МОК уточнили, что список нейтральных спортсменов будет обновляться.

Аделии Петросян 18 лет — она двукратная чемпионка России. Петру Гуменнику 23 года, он является призером чемпионатов страны и двукратным победителем финалов российского Гран-при.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева появились в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. На странице ресурса указано, что спортсменок обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке российских действий на Украине.

* Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории России.