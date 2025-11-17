Якубович признал главную ошибку в жизни

Развитие современных технологий дало человечеству резкий толчок вперед, не давая времени подумать о последствиях. Об этом в комментарии KP.RU на премьере фильма по роману писателя Евгения Водолазкина «Авиатор» заявил телеведущий Леонид Якубович.

Он подчеркнул, что быстрое развитие современных технологий вызывает у него настороженность, а скорость, с какой человечество вступило в гонку с самим собой, ему не по душе.

«Куда-то побежали все, не очень понимая последствий того, что может быть. Проскакивая нужные повороты, прем напрямую. Отсюда Чернобыль, отсюда Фукусима, отсюда бог знает чего. Надо медленно ехать из Петербурга в Москву и так же медленно, спокойно развиваться», — заявил Якубович.

Телеведущий признался, что добиться этого уже невозможно, но он продолжает верить, что жизнь нужно прожить качественно и не торопясь.

Отвечая на вопрос, нет ли у него страха потерять память, как герой «Авиатора», который большую часть произведения вспоминал кто он такой, Якубович признался, что его главной ошибкой в жизни стало отсутствие дневника. По его словам, там бы он мог хранить свои воспоминания, часть из которых уже давно покинула память.

«Много раз такое было, когда обо мне рассказывают такие замечательные вещи, я умираю от хохота и не понимаю, о чем они говорят. По строчке каждый день бы на память», — добавил телеведущий.

В конце июля телеведущий Леонид Якубович заявил, что научился жить с болью одиночества после потери близких и дорогих ему людей, потерянных в последние годы. Он признался, что свои предпочитает скрывать свои чувства на публике, полностью раскрываясь перед собой только дома.