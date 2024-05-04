«Я вторая после Путина». Бузова задумалась о возможной политической карьере | 360°

04 мая 2024, 15:37
«Я вторая после Путина». Бузова задумалась о возможной политической карьере
Певица Бузова заявила, что ее устраивает быть «второй после президента Путина»
Во время конференции по инфобизнесу Instadium певица Ольга Бузова рассказала, что задумывается о политической карьере. Она призналась, что ее устраивает быть «второй после президента России Владимира Путина», сообщил Starhit.
«В моей песне, которую написал Баста, поется: „Я вторая после Путина“. Меня пока это устраивает! У меня вот пел Баста на бэках, а у вас?» — отметила артистка, отвечая на вопрос, не метит ли она в президентское кресло.
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Артистка уточнила, что пока не думала об этом, указав на отсутствие планов участвовать в выборах.
При этом Бузова допускает возможность построения политической карьеры. У нее есть желание поработать в сфере помощи молодежи, так как многие люди берут с нее пример. По словам певицы, ее работоспособность и трудолюбие мотивируют даже взрослых.
На той же конференции Ольга Бузова исполнила хит Фредди Меркьюри The Show Must Go On. После этого выступления актер Стас Садальский заявил, что ее карьера закончилась.
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