«Я в возмущении». Немоляева набросилась на Ахеджакову за антироссийский выкрик
Актриса Немоляева назвала глупым и безобразным поведение Ахеджаковой
Актриса Лия Ахеджакова ведет себя глупо и безобразно относится к своей стране. Об этом изданию «Абзац» рассказала народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
Она раскритиковала свою коллегу по цеху за очередной скандальный антироссийский выпад — Ахеджакова произнесла лозунг украинских националистов на своем единственном спектакле «Мой внук Вениамин».
«Я перестала узнавать этого человека. Она очень глупо себя ведет. Для меня, как для патриота, все это ненормально. Я в возмущении», — подчеркнула Немоляева.
Она отметила, что не является «сторонницей такого безобразного отношения к своей стране» и объяснила, что желает России счастья.
Актриса добавила, что Ахеджакова начала расплачиваться за свои поступки. Звезду «Служебного романа» уже перестали звать в кино и на спектакли, напомнила она.
Скандал произошел после выступления Ахеджаковой в Лос-Анджелесе. Артистка поблагодарила подарившую ей цветы женщину словами «Слава Украине».