Ахеджакова оскандалилась с украинским лозунгом на концерте в Лос-Анджелесе

В прошлом году актриса попала в скандал после концерта в Бремене. В соцсетях появились видео, где Ахеджакова держит украинский флаг. Сама артистка назвала это провокацией, заявив, что флаг кто-то подсунул вместе с букетом. Человека, якобы сделавшего это, так и не нашли.

В апреле прошлого года Ахеджакова уволилась из театра «Современник», в котором проработала 46 лет, при этом ее муж Владимир Персиянинов заявлял, что артистка никуда не собирается уезжать из страны.

*Лозунг «Слава Украине — Героям слава» внесен Минюстом в перечень нацистских.