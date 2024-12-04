Ахеджакова оскандалилась с украинским лозунгом на концерте в Лос-Анджелесе
Ахеджакова на концерте в Лос-Анджелесе произнесла лозунг «Слава Украине!»
Народная артистка Лия Ахеджакова, принимая цветы после концерта в Лос-Анджелесе, поблагодарила подарившую их женщину словами «Слава Украине!»*. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
В прошлом году актриса попала в скандал после концерта в Бремене. В соцсетях появились видео, где Ахеджакова держит украинский флаг. Сама артистка назвала это провокацией, заявив, что флаг кто-то подсунул вместе с букетом. Человека, якобы сделавшего это, так и не нашли.
В апреле прошлого года Ахеджакова уволилась из театра «Современник», в котором проработала 46 лет, при этом ее муж Владимир Персиянинов заявлял, что артистка никуда не собирается уезжать из страны.
*Лозунг «Слава Украине — Героям слава» внесен Минюстом в перечень нацистских.