«Я смогла выстоять». Бузова заявила о ненависти со стороны коллег | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 17:35 «Я смогла выстоять». Бузова заявила о ненависти со стороны коллег Ведущая Бузова вспомнила, что коллеги на телевидении лгали о ней РИА «Новости»

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Ведущая Ольга Бузова подвела итоги 20 лет работы на телевидении. Она рассказала о них в соцсетях и вспомнила, что подвергалась ненависти и хейту от коллег.

Карьера Бузовой началась с шоу «Дом-2», где она была сначала участницей, а затем — ведущей. Она поделилась с поклонниками архивными кадрами ее первого появления на передаче на телеканале ТНТ.

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Тогда будущей артистке было 18 лет, она носила розовую одежду, красила волосы в блонд и пользовалась автозагаром.

По словам звезды, ей пришлось пережить немало неприятностей за время работы в шоу-бизнесе.

«Вы все видели, как все эти годы я подвергалась ненависти и хейту. Как меня осуждали и лгали обо мне мои же коллеги. Но я смогла выстоять», — заявила она.

В честь двадцатилетия карьеры Ольга Бузова представила публике свою новую композицию под названием «Гамбит».

Накануне она станцевала на столе во время гала-ужина. Она не смогла удержаться, слушая песню Димы Билана.