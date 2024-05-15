«Я смогла выстоять». Бузова заявила о ненависти со стороны коллег | 360°

15 мая 2024, 17:35
«Я смогла выстоять». Бузова заявила о ненависти со стороны коллег
Ведущая Бузова вспомнила, что коллеги на телевидении лгали о ней
Ведущая Ольга Бузова подвела итоги 20 лет работы на телевидении. Она рассказала о них в соцсетях и вспомнила, что подвергалась ненависти и хейту от коллег.
Карьера Бузовой началась с шоу «Дом-2», где она была сначала участницей, а затем — ведущей. Она поделилась с поклонниками архивными кадрами ее первого появления на передаче на телеканале ТНТ.
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Тогда будущей артистке было 18 лет, она носила розовую одежду, красила волосы в блонд и пользовалась автозагаром.
По словам звезды, ей пришлось пережить немало неприятностей за время работы в шоу-бизнесе.
«Вы все видели, как все эти годы я подвергалась ненависти и хейту. Как меня осуждали и лгали обо мне мои же коллеги. Но я смогла выстоять», — заявила она.
В честь двадцатилетия карьеры Ольга Бузова представила публике свою новую композицию под названием «Гамбит».
Накануне она станцевала на столе во время гала-ужина. Она не смогла удержаться, слушая песню Димы Билана.
Ольга Бузова
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Шоу-бизнес
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