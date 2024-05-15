Ольга Бузова станцевала на столе во время гала-ужина | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 14:24 Ольга Бузова станцевала на столе во время гала-ужина Ведущая Бузова станцевала на столе во время гала-ужина продюсера Рудковской РИА «Новости»

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На гала-ужине, организованном продюсером Яной Рудковской по случаю контракта певца Димы Билана с известным парфюмерным брендом, ведущая Ольга Бузова станцевала на столе. Видео ее перформанса опубликовали в соцсетях.

Во время исполнения Биланом одной из его песен автор хита «Мало половин» не смогла устоять на месте и начала танцевать. В один из моментов телезвезда, не сдерживая эмоций, поставила ногу на стол и, протянув руки в сторону артиста, продолжила энергично двигаться в такт музыке.

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Поведение 38-летней звезды гости вечера и поклонники восприняли с заметным интересом.

«Ольга всегда в центре внимания», — написали интернет-пользователи.

На мероприятие Бузова пришла в облегающем черном платье с открытыми плечами и узором из мелких ярких цветочков. Волосы она уложила в крупные локоны и нанесла ярко-красную помаду.

Несколько дней назад ведущая в очередной раз эпатировала публику на вручении премии «Жара Music Awards». Она похвасталась шикарным прессом и прямо в платье показала, как качает его в спортзале.