Ольга Бузова станцевала на столе во время гала-ужина | 360°

15 мая 2024, 14:24
Ольга Бузова станцевала на столе во время гала-ужина
Ведущая Бузова станцевала на столе во время гала-ужина продюсера Рудковской
На гала-ужине, организованном продюсером Яной Рудковской по случаю контракта певца Димы Билана с известным парфюмерным брендом, ведущая Ольга Бузова станцевала на столе. Видео ее перформанса опубликовали в соцсетях.
Во время исполнения Биланом одной из его песен автор хита «Мало половин» не смогла устоять на месте и начала танцевать. В один из моментов телезвезда, не сдерживая эмоций, поставила ногу на стол и, протянув руки в сторону артиста, продолжила энергично двигаться в такт музыке.
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Поведение 38-летней звезды гости вечера и поклонники восприняли с заметным интересом.
«Ольга всегда в центре внимания», — написали интернет-пользователи.
На мероприятие Бузова пришла в облегающем черном платье с открытыми плечами и узором из мелких ярких цветочков. Волосы она уложила в крупные локоны и нанесла ярко-красную помаду.
Несколько дней назад ведущая в очередной раз эпатировала публику на вручении премии «Жара Music Awards». Она похвасталась шикарным прессом и прямо в платье показала, как качает его в спортзале.
Ольга Бузова
Шоу-бизнес
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