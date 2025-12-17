«Я счастлив». Киркоров рассказал, что его дети не хотят строить карьеру в шоу-бизнесе

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что счастлив, так как его дети не планируют идти по его стопам и строить карьеру в шоу-бизнесе. Об этом певец рассказал в эфире радио KP.RU .

Киркоров отметил, что его дети не артисты, им не интересна музыкальная карьера. Однажды он предложил сыну попробовать пройти пробы в кино, но тот отказался, заявив, что не хочет заниматься такой ерундой. Он хочет стать бизнесменом.

На вопрос, как он относится к выбору своих детей, ответил, что счастлив.

«По большому счету, честно, наказание — быть сыном или дочкой большой звезды. Потому что это такая ответственность, спрос колоссальный, что бы они ни сделали в жизни, даже очень хорошее, будут говорить: а, это потому что пропихнул Киркоров», — пояснил артист.

Киркоров добавил, что спрос с детей звезд большой, но все же это исключение, когда дети артистов идут по стопам родителей красиво и без хейта.

