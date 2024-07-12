«Я прима-балерина всея Руси». Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд

Волочкова объявила себя примой всея Руси и подала в суд иск на Пенсионный фонд

Балерина Анастасия Волочкова намерена добиться от Пенсионного фонда положенных ей выплат. Артистка сообщила журналистам «Московского комсомольца» , что подала иск в Мещанский суд на ПФР, который потерял 15 лет ее трудового стажа.

Артистка пояснила, что уже 10 лет должна получать пенсию, так как российские балерины уходят на заслуженный отдых в 38 лет, а ей сейчас — 48. В общей сложности ее трудовой стаж составляет 30 лет, но в Пенсионном фонде зафиксировали только 15 лет.

По словам Волочковой, Большой театр украл у нее этот стаж. Ей выдали там фальшивую трудовую книжку, серийный номер которой не совпадает с действительностью.

«Я хочу вам сказать, что я прима-балерина всея Руси, как бы смешно это ни звучало. Я — главная балерина страны! Меня дети с пяти лет знают лично и любят. Я служу российскому балету», — заявила она.

Волочкова подчеркнула, что она — патриот, танцует в любимой стране, приглашает на свои выступления семьи участников СВО, но пенсию получить не может. При этом размер выплат она не знает.

Балерина отметила, что решила обратиться в суд не из-за денег, а из принципа.

«Я умею отстаивать не только свои интересы, но и тех людей, которые, может быть, не обладают известностью», — уточнила Волочкова.

На днях экс-танцор балета, педагог Николай Цискаридзе заявил, что благодаря ему Волочкова получила такую популярность. Он помогал ей организовать переезд из Петербурга в Москву и устроиться в Большой театр.