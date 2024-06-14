Цискаридзе заявил, что именно он сделал Волочкову известной на всю страну
Цискаридзе заявил, что вывел на сцену Волочкову и способствовал ее славе
Российский мастер балета, педагог Николай Цискаридзе заявил, что балерина Анастасия Волочкова так сильно прославилась благодаря его стараниям. Об этом он рассказал на телеканале «Беларусь 1».
Он отметил, что способствовал переезду Волочковой из Петербурга в Москву и ее трудоустройству в Большой театр. Также балетмейстер признался, что положительно повлиял на карьеру балерины Светланы Захаровой.
«Если бы не был я в жизни Насти и Светы Захаровой, они бы такими большими звездами не стали. Во многом я их выводил на сцену в буквальном смысле», — сказал педагог.
Он признался, что Волочкова иногда не справлялась со «страстями театральной среды». Вероятно, через 50-100 лет о ее судьбе снимут фильм, предположил учитель.
Сейчас Анастасия Волочкова уже не так часто выходит на сцену. Она рассказывала, что участвует в благотворительных спектаклях, на которые бесплатно раздает билеты.